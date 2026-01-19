circle x black
Cerca nel sito
 

Gauff, debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in 'omaggio' a Sinner

L'americana ha scherzato sulla novità in conferenza stampa: "C'è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene"

Coco Gauff - Fotogramma/IPA
Coco Gauff - Fotogramma/IPA
19 gennaio 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner fa notizia agli Australian Open anche se non gioca. A Melbourne, nei primi giorni di match dello Slam australiano, non è passato inosservato il nuovo look di Coco Gauff. La tennista americana, vincitrice dell'ultimo Roland Garros e campionessa degli Us Open 2023, ha deciso di tingersi i capelli di rosso in occasione del debutto vincente all'Australian Open 2026 contro l'uzbeka Rakhimova.

In conferenza stampa, ha poi giustificato così il cambiamento: "Ho pensato fosse una buona idea visto che c'è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene. Jannik ha un bel record di vittorie qui, io invece no".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Coco Gauff Gauff Sinner Sinner Coco Gauff Australian Open
Vedi anche
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza