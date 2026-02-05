"E questo cos'è?". Un oggetto spiazza gli americani - atleti e giornalisti - alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il bidet. Il sanitario, poco diffuso negli Stati Uniti, a quanto pare è un oggetto che calamita l'attenzione nei bagni delle stanze del Villaggio Olimpico e degli hotel. Tra i più perplessi, spicca la giornalista Alicia Lewis. La reporter e anchorwoman, che lavora per un'emittente di Minneapolis, dedica un post al 'rebus'.

"Ho detto che sarei stata trasparente su tutto in Italia", dice la giornalista in uno dei numerosi video pubblicati su Instagram dal suo arrivo. "C'è qualche esperto di bidet? Nessuno di noi riesce a capire. Ok, qui c'è il water, capito... - dice nel tour in bagno -. Pensavo questo fosse il bidet e probabilmente lo è. Ma l'acqua esce e va verso il basso, per riempire questa tazza. Pensavo che in un bidet l'acqua dovesse andare verso l'alto... E' un orinatoio? So che è stupido...". Il post diventa rapidamente virale e calamita una valanga di commenti: c'è chi si adopera per fornire istruzioni dettagliate e chi, invece, pensa che sia solo una provocazione...