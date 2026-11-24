I lariani ospitano i greci in un match della quinta giornata della fase campionato
Torna in campo la Champions League. Oggi, martedì 24 novembre, il Como ospita, tra le mura amiche dello stadio 'Sinigaglia', l'Aek Atene - in diretta tv e streaming - in un match valido per la quinta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Nelle prime quattro partite i lariani hanno raccolto tre vittorie e una sconfitta e sono al quarto posto in classifica con 9 punti, mentre i greci hanno conquistato un successo e tre ko e si trovano al 26° posto in compagnia di Porto, Napoli, Villarreal, Lipsia, Feyenoord, Sabah e Lens.
La sfida tra Como e Aek Atene è in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
COMO (4-2-3-1) - Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
AEK ATENE (4-4-2) -Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Marin, Kairinen, Arriaga, Majer; Mantalos, Jovic. All. Nikolić.
Como-Aek Atene sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.