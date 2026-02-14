circle x black
Como-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I lombardi ospitano i viola nella 25esima giornata di Serie A

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 10.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Como sfida la Fiorentina nella 25esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, i lombardi ospitano i viola - in diretta tv e streaming - al Sinigaglia. La squadra di Fabregas, che non ha giocato l'ultimo turno a causa del rinvio della partita con il Milan per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è reduce dalla vittoria ai rigori nei quarti di Coppa Italia contro il Napoli, mentre in campionato ha pareggiato 0-0 con l'Atalanta in casa. Quella di Vanoli invece viene dal pareggio per 2-2 con il Torino al Franchi.

Como-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Como e Fiorentina è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Kean. All. Vanoli

Como-Fiorentina, dove vederla in tv

Como-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

