Como-Lazio, la spiegazione Var di Manganiello diventa virale. Panatta: "Sembra proclama di molti anni fa"

La storica comunicazione dell'arbitro è oggetto di discussione per i tifosi

Gianluca Manganiello - Fotogramma/IPA
Gianluca Manganiello - Fotogramma/IPA
25 agosto 2025 | 11.28
Redazione Adnkronos
La prima storica spiegazione Var al pubblico in una partita di Serie A è diventata virale sui social. In Como-Lazio, l'arbitro Gianluca Manganiello ha comunicato ai tifosi il fuorigioco di Castellanos nell'azione del gol dell'1-1, ma tanti appassionati stanno discutendo in queste ore le modalità di questa 'rivoluzione' nella comunicazione arbitrale. Uno dei primi commenti è arrivato dalla leggenda del tennis azzurro Adriano Panatta, che nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2 ha detto con una punta d'ironia: "Sembrano dei proclami di molti anni fa a Piazza Venezia".

Como-Lazio, la spiegazione di Manganiello diventa virale

Al termine della partita, vinta 2-0 dal Como, l'episodio è diventato virale sui social. Da X a Instagram, i tifosi ne hanno fatto una base meme e anche reel, sorridendo su una novità importante per il sistema calcio e discutendone le modalità forse un po' datate. "Lo abbiamo pensato un po' tutti" risponde qualcuno al commento di Panatta. E ancora, scrive un altro utente che la prende sul ridere: "Sembrava una dichiarazione di guerra". Qualcun altro analizza così l'episodio: "Al netto dell'eloquio stringato di Manganiello, è un passo in avanti piuttosto lungo per il calcio italiano". Insomma, sono forse da rivedere le modalità degli annunci. Ma la portata dell'evento nel calcio italiano non è secondaria.

