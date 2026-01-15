circle x black
Como-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Al Sinigaglia si gioca il recupero del 16° turno di campionato

Leao - Fotogramma/IPA
15 gennaio 2026 | 08.38
Redazione Adnkronos
Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (saltata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro il Bologna. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Como-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Milan, in campo stasera alle 20:45:

Como (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Como-Milan, dove vederla

Como-Milan sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Serie A Como Milan Como Milan oggi Serie A oggi
