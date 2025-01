Dopo il pari contro il Cagliari, il Milan torna in campo oggi, martedì 14 gennaio, e affronta il Como nel recupero del 19° turno di campionato. Al Sinigaglia, la squadra di Conceicao cerca i tre punti per rialzare una classifica complicata in Serie A (il Diavolo è ottavo, con 28 punti), mentre gli uomini di Fabregas sono chiamati a dare continuità al buon pareggio contro la Lazio.

Como-Milan, orario e probabili formazioni

Per la gara in programma oggi alle 18, Conceicao recupera Emerson Royal dopo la squalifica. Abraham dovrebbe poi far rifiatare Morata, mentre il grande dubbio è in difesa con il ballottaggio Gabbia-Tomori. Per quanto riguarda i padroni di casa, Fabregas recupera Nico Paz, che però resta in dubbio per la formazione titolare. L'attesa è tutta per Cutrone, il grande ex di giornata. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Como-Milan, dove vederla

Como-Milan sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky. In questo caso, per gli abbonati sarà possibile anche la visione sull'app Sky Go.