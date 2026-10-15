I nerazzurri passano senza fatica contro la squadra cipriota
Esordio da applausi per l’Atalanta nella fase campionato di Conference League. Alla Dea bastano appena 46 secondi per sbloccare il risultato contro il Pafos alla New Balance Arena: il vantaggio porta la firma di Elmas, che griffa l’1-0 al termine di una bella azione orchestrata da Raspadori e rifinita dal velo di Scamacca. È lo stesso Raspadori a raddoppiare dal dischetto al 18', trasformando il rigore conquistato da Zalewski, ma nell’occasione è costretto a lasciare il campo per infortunio.
Prima dell’intervallo arriva anche il guizzo di Scamacca (44'), che completa un primo tempo da incorniciare per i nerazzurri. Poche emozioni nella ripresa: da segnalare, nel finale, il gol del Pafos con Biel all'88'. Dea a quota 3, per Sarri arrivano i primi punti della campagna europea.