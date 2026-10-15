circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta-Pafos 3-1: Elmas, Raspadori e Scamacca firmano il successo al debutto europeo

I nerazzurri passano senza fatica contro la squadra cipriota

Gianluca Scamacca e Mario Pasalic - IPA
Gianluca Scamacca e Mario Pasalic - IPA
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 23.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio da applausi per l’Atalanta nella fase campionato di Conference League. Alla Dea bastano appena 46 secondi per sbloccare il risultato contro il Pafos alla New Balance Arena: il vantaggio porta la firma di Elmas, che griffa l’1-0 al termine di una bella azione orchestrata da Raspadori e rifinita dal velo di Scamacca. È lo stesso Raspadori a raddoppiare dal dischetto al 18', trasformando il rigore conquistato da Zalewski, ma nell’occasione è costretto a lasciare il campo per infortunio.

Prima dell’intervallo arriva anche il guizzo di Scamacca (44'), che completa un primo tempo da incorniciare per i nerazzurri. Poche emozioni nella ripresa: da segnalare, nel finale, il gol del Pafos con Biel all'88'. Dea a quota 3, per Sarri arrivano i primi punti della campagna europea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Atalanta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video
Il ritorno di Harry e Meghan, a Nottingham la prima apparizione pubblica in Gb dopo 4 anni - Video
Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza