circle x black
Cerca nel sito
 

Coni, Buonfiglio da Meloni a palazzo Chigi, la premier invitata alla cerimonia dei Collari d'Oro

Il numero uno del Coni ha anche illustrato al Presidente Meloni le linee guide del suo programma per il prossimo quadriennio

Coni, Buonfiglio da Meloni a palazzo Chigi, la premier invitata alla cerimonia dei Collari d'Oro
29 settembre 2025 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla presenza del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Lo scrive il Coni. Si tratta del primo incontro dopo l’elezione di Buonfiglio, avvenuta il 26 giugno scorso. Nel corso del colloquio, improntato alla massima cordialità, sono stati affrontati vari temi di attualità, tra i quali i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, i Giochi Olimpici Giovanili Dolomiti Valtellina 2028. Buonfiglio ha anche illustrato al Presidente Meloni le linee guide del suo programma per il prossimo quadriennio del Coni all’insegna della più ampia collaborazione col Governo e con i Ministeri. Infine, Buonfiglio ha invitato il Presidente del Consiglio alla Cerimonia dei Collari d’Oro in programma il 3 novembre a Roma alla Casa delle Armi al Foro Italico nel corso della quale saranno premiati i Campioni del Mondo del 2025 di tutte le discipline olimpiche e paralimpiche.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giochi Olimpici Collari d'Oro Coni
Vedi anche
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza