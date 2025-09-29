Coni, Buonfiglio da Meloni a palazzo Chigi, la premier invitata alla cerimonia dei Collari d'Oro

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla presenza del Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Lo scrive il Coni. Si tratta del primo incontro dopo l’elezione di Buonfiglio, avvenuta il 26 giugno scorso. Nel corso del colloquio, improntato alla massima cordialità, sono stati affrontati vari temi di attualità, tra i quali i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, i Giochi Olimpici Giovanili Dolomiti Valtellina 2028. Buonfiglio ha anche illustrato al Presidente Meloni le linee guide del suo programma per il prossimo quadriennio del Coni all’insegna della più ampia collaborazione col Governo e con i Ministeri. Infine, Buonfiglio ha invitato il Presidente del Consiglio alla Cerimonia dei Collari d’Oro in programma il 3 novembre a Roma alla Casa delle Armi al Foro Italico nel corso della quale saranno premiati i Campioni del Mondo del 2025 di tutte le discipline olimpiche e paralimpiche.