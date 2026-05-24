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Conte dice addio al Napoli, De Laurentiis: "I cicli finiscono"

Il tecnico salentino ha ufficializzato l'addio al club partenopeo

Antonio Conte - Fotogramma/IPA
Antonio Conte - Fotogramma/IPA
24 maggio 2026 | 20.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonio Conte dice addio al Napoli. Il tecnico salentino ha ufficializzato la fine del rapporto con il club partenopeo dopo l'ultima partita di campionato di oggi, domenica 24 gennaio, contro l'Udinese. "Ringrazio il presidente De Laurentiis, mi ha dato una grandissima opportunità ed è stata un'esperienza stupenda".

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Nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis, Conte ha poi parlato del suo possibile futuro: "Nazionale? Si parla di chiacchiere, deve esserci ancora il presidente federale... Si parla anche di Guardiola, ma è pronta la federazione ad avere un top allenatore? Comporta oneri e onori...".

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Antonio Conte Conte Conte addio Napoli De Laurentiis Aurelio De Laurentiis
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