Napoli, allarme Conte? Assente agli allenamenti, ma è tutto concordato

Il tecnico azzurro non sta vivendo un periodo facile in panchina

Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
12 novembre 2025 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la cocente sconfitta di Bologna, il Napoli ha ripreso oggi, mercoledì 12 novembre, gli allenamenti senza Antonio Conte. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Il tecnico però, come già programmato e concordato da tempo con il club, non si è presentato al centro sportivo e rientrerà a Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre, sfruttando così la sosta per le nazionali per concedersi qualche giorno extra di vacanza.

Spente sul nascere quindi le voci di chi voleva dietro la sua assenza l'ennesimo indizio per una separazione anticipata tra Conte e il Napoli. L'allenatore azzurro non sta vivendo un periodo facile sulla panchina partenopea, dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno, tanto che nelle ultime ore si erano diffuse voci che lo volevano prossimo alle dimissioni a causa di un clima agitato anche nello spogliatoio.

A gettare acqua sul fuoco ci aveva però già pensato il presidente Aurelio De Laurentiis, che con il più classico dei tweet presidenziali aveva allontanato ogni voce e confermato la sintonia tra Conte, società e soprattutto squadra. La svolta è attesa, in ogni caso, per la ripresa del campionato, quando il Napoli ospiterà l'Atalanta, fresca di esonero di Juric e ingaggio di Palladino, al Maradona.

