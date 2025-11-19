circle x black
Coppa Davis, Cobolli si emoziona: "Giorno più bello della mia vita". Poi canta in diretta

Le parole dell'azzurro dopo il successo dell'Italia nei quarti del torneo contro l'Austria

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
19 novembre 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli ci pensa e lo conferma dopo la vittoria dell'Italia in Coppa Davis, contro l'Austria: "Oggi è il giorno più bello della mia vita, grazie a tutti. Non so che dire, siete speciali" ha detto il numero uno della squadra azzurra dopo la vittoria contro Filip Misolic nei quarti di finale del torneo. "Ho sempre sognato di indossare questa maglia e farlo in Italia è stupendo - ha aggiunto Cobolli, l'anno scorso non presente alle Finals di Malaga, chiuse dal secondo trionfo consecutivo dell'Italia -. Grazie ancora per essere venuti. E' solo il primo giorno, abbiamo bisogno ancora di voi per un po'. Complimenti anche a Matteo, che ha fatto una grande partita: è sempre bello vederti in campo, mi motivi a fare sempre meglio. La squadra è compatta, siamo pronti a lottare".

Poi l'invito al pubblico della Supertennis Arena di Bologna cantando, per la semifinale di venerdì contro il Belgio. Deve essere con noi "tutta l'Italia, tutta l'Italia" ha scherzato il tennista romano tra gli applausi dei tifosi.

