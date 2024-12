Il Bologna cala il poker al Dall'Ara contro il Monza, vince 4-0 e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà la vincente della sfida tra Cesena e Atalanta. Due gol per tempo per la squadra di Italiano, scesa in campo con la formazione titolare e apparsa troppo superiore rispetto a quella di Nesta, attardata anche in campionato.

Al 9' Iling-Junior spreca malamente: dopo un controllo orientato l'esterno ex-Juve salta 2 uomini e spalanca il campo creando una situazione di 3 contro 1 ma poi sceglie di non servire i compagni e di andare alla conclusione sparando alto. Rossoblu in vantaggio al 32': Orsolini riceve sulla sinistra e serve per Castro al limite dell'area di rigore. L'attaccante appoggia per Pobega che lascia partire una gran botta che si infila sotto l'incrocio dei pali per l'1-0. Passano tre minuti e il Bologna raddoppia. Contropiede fulmineo del Bologna dopo una ripartenza da un calcio d'angolo per i brianzoli, Castro manda in profondità Orsolini che con un tocco morbido supera Pizzignacco per il 2-0. Proteste del Monza per un precedente fallo su Valoti ma dopo un brevissimo consulto al Var la rete dei felsinei viene assegnata.

Ad inizio ripresa ancora Bologna con Iling-Junior che riesce a servire Ferguson al centro dell'area che di prima intenzione calcia forte e centrale ma Pizzignacco alza la palla sopra la traversa. Al 63' apertura per Iling-Junior che da sinistra mette palla rasoterra al centro dell'area, sfiora leggermente Castro e la palla arriva sul secondo palo dove Dominguez realizza la rete del 3-0. I rossoblu continuano a spingere e al 76' calano il poker con Castro: Dominguez recupera un pallone in zona offensiva e serve Castro sul limite dell'area con l'attaccante batte ancora il portiere rossoblu. All'86' è ancora Iling-Junior protagonista ma la conclusione di sinistro si infrange sull'incrocio dei pali.