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Serie A, oggi Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Giampaolo ospita i biancocelesti allo Zini

Maldini - Fotogramma/IPA
Maldini - Fotogramma/IPA
04 maggio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti affrontano la Cremonese allo Zini in una delle partite della 35esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, finalista in Coppa Italia, con un successo potrebbe avvicinarsi al settimo posto in classifica dell'Atalanta (Dea a quota 55, biancocelesti a 48). I grigiorossi vanno invece a caccia di punti cruciali in ottica salvezza, visto che sono al momento terzultimi a 28 punti: il Lecce, quartultimo, è a quota 32 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Cremonese-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Lazio, in campo oggi alle 18:

CREMONESE (4-4-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Payero, Maleh, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Cremonese-Lazio, dove vederla

Cremonese-Lazio sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Serie A Lazio Cremonese Cremonese Lazio
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