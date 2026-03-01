circle x black
Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I lombardi ospitano i rossoneri nella 27esima giornata di Serie A

Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
01 marzo 2026 | 08.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 con il contestato gol di Troilo, mentre i lombardi sono stati battuti dalla Roma all'Olimpico con un netto 3-0.

Cremonese-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cremonese e Milan è in programma oggi, domenica 1 marzo alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Cremonese-Milan, dove vederla in tv

Cremonese-Milan sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

