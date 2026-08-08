Come riportato da Abc, allenamento, riposo e alimentazione sono i pilastri del 'metodo CR7' e proprio la dieta è cambiata nel corso degli anni per adattarsi alla sua carriera: ecco come

Cristiano Ronaldo si conferma numero uno, in campo e fuori. Il fuoriclasse portoghese è arrivato ai suoi livelli anche per una predisposizione naturale alla cura del proprio fisico, che gli ha permesso di giocare un altro Mondiale, il sesto della sua carriera, a 41 anni. Ronaldo, non a caso, è riuscito ad arrivare ai suoi livelli grazie alla longevità. CR7 continua a giocare in Arabia Saudita e non sembra ancora intenzionato a fermarsi: il suo obiettivo è raggiungere i mille gol, continuare a vincere con l'Al-Nassr e, con ogni probabilità, partecipare agli Europei del 2028. Per farlo dovrà però continuare a prendersi cura del proprio corpo. Come riportato da Abc, allenamento, riposo e alimentazione sono i pilastri del 'metodo Ronaldo' e proprio la sua dieta è cambiata nel corso degli anni, adattata via via alle esigenze fisiche e al suo modo di giocare.

I segreti di Ronaldo

Quando aveva bisogno soprattutto di velocità e agilità, il suo regime alimentare era orientato a mantenere il corpo leggero. Poi, avanzando in un ruolo più vicino alla porta, ha lavorato di più sulla massa muscolare e sulla forza.

Oggi Ronaldo cerca soprattutto equilibrio e continuità e tra gli alimenti più presenti nella sua dieta ci sono avocado, uova, pollo, pesce e verdure. La colazione comprende generalmente avocado, uova e caffè, mentre durante la giornata CR7 punta soprattutto su proteine, fibre e alimenti nutrienti, limitando fortemente zuccheri, latticini e alcuni prodotti a base di farine raffinate. L'obiettivo? Avere energia costante, recuperare presto e mantenere il corpo nelle migliori condizioni possibili. È anche grazie a questa disciplina che Ronaldo è riuscito a rimanere ai vertici per così tanti anni. Il talento lo ha portato in cima al calcio mondiale, ma la cura del proprio corpo gli ha permesso di restarci.