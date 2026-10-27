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Cruciani esplode contro Adani: "Ha rotto il ca**o, deve fare nomi e cognomi"

Il conduttore de La Zanzara ha attaccato l'ex difensore

Giuseppe Cruciani e Lele Adani - Ipa/Fotogramma
Giuseppe Cruciani e Lele Adani - Ipa/Fotogramma
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27 ottobre 2026 | 18.02
Simone Cesarei
LETTURA: 4 minuti

Giuseppe Cruciani attacca Lele Adani. Il conduttore de La Zanzara ha criticato duramente le parole dell'ex difensore, oggi opinionista Rai, che alla Domenica Sportiva aveva dichiarato che alcuni giornalisti difenderebbero ancora Massimiliano Allegri in quanto amici del tecnico del Napoli. Parole che non sono andate giù al giornalista.

"C'è chi dice che ci sono gli amici giornalisti, che difendono l'indifendibile", ha detto al podcast Numer1, condotto insieme a Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, "ma vi rendete conto della gravità di questa cosa qua. Come se uno dovesse difendere un qualcosa per proprio tornaconto, non si capisce per quale motivo. Ma poi che significa l'indifendibile? Come se quella roba lì fosse il male del calcio italiano. Ma è una roba allucinante questa cosa".

"Adani, ci spieghi. Io voglio fare nome e cognomi, mi sono rotto il ca**o di questo detto non detto. Lele Adani, contro cui io peraltro non ho nulla, zero, non ho nessun tipo di diatriba, non ho nessuna cosa contro. Quando qualcuno diceva di cacciarlo dalla Rai, io ho detto no per carità di Dio", ha continuato Cruciani, "è bravo nel fare quello che fa. Fa benissimo le telecronache, quello che volete. Dunque non contesto nulla e sono uno dei pochi che dice che va benissimo per le telecronache, quello che volete. Ma mi deve dire chi sono quelli, con nomi e cognomi, che difendono l'indifendibile e che cosa vuol dire per lui l'indifendibile. Perché sennò uno si rompe il ca**o di essere associato al male del calcio italiano".

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