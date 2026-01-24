circle x black
Darderi come Sinner, problema per crampi (ma in tv) - Video

L'azzurro dolorante durante l'intervista agli Australian Open

Darderi e i crampi in tv
Darderi e i crampi in tv
25 gennaio 2026 | 00.03
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner ha avuto i crampi in campo nel terzo turno degli Australian Open. Luciano Darderi, invece, li ha avuto in tv. L'azzurro, dopo la vittoria nella sfida con il russo Karen Khachanov, è stato impegnato nelle interviste di rito. E durante un'apparizione televisiva, al termine dell'incontro giocato sotto il sole rovente di Melbourne, ha pagato dazio.

Darderi, che stava commentando in diretta una fase del match di Sinner, si è improvvisamente irrigidito in postazione: un crampo alla gamba, dolorosissimo, lo ha costretto ad alzarsi bruscamente per cercare di trovare sollievo distendendo il muscolo. "Stai bene? Le condizioni qui sono durissime", le parole dell'intervistatore, mentre Darderi cercava una soluzione.

