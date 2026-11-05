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Napoli, lite tra De Bruyne e Lucca in campo: cos'è successo

I due compagni hanno avuto un'accesa discussione durante la sfida con il Porto

Kevin De Bruyne - Afp
Kevin De Bruyne - Afp
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05 novembre 2026 | 11.06
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Alta tensione in casa Napoli. Ieri gli azzurri sono stati battuti con un netto 4-1 dal Porto nella quarta giornata di Champions League, al termine dell'ennesima prestazione, soprattutto nel secondo tempo, negativa, che ha messo Massimiliano Allegri sul banco degli imputati. A far discutere però è anche un clima nello spogliatoio che non è dei più sereni, come testimoniato dal litigio tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne nel corso del match del Do Dragao.

Nel corso del secondo tempo, un movimento sbagliato dall'attaccante ha mandato su tutte le furie il trequartista belga, che si è rivolto a muso duro al compagno. Lucca ha risposto a sua volta e De Bruyne, come rivelato dal labiale, gli ha replicato in inglese con un "perché parli? Vaff*****o".

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