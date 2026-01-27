circle x black
Australian Open, Alcaraz domina De Minaur e vola in semifinale

Lo spagnolo ha battuto il padrone di casa nei quarti dello Slam di Melbourne

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
27 gennaio 2026 | 09.31
Redazione Adnkronos
Carlos Alcaraz vola in semifinale agli Australian Open 2026, per la prima volta in carriera. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo ha battuto il padrone di casa Alex De Minaur nei quarti dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con un netto 7-5, 6-2, 6-1 in due ore e 18 minuti di gioco.

Partita senza storia con un primo set più combattuto, in cui De Minaur è riuscito a piazzare due controbreak immediati, salvo poi sciogliersi prima nel finale di parziale. Dominio Alcaraz invece negli altri due set, in cui l'australiano ha sbagliato troppo e permesso all'avversario di piazzare un break dopo l'altro. In semifinale lo spagnolo, numero uno del mondo, affronterà Alexander Zverev.

Zverev, nella notte italiana, ha battuto Learner Tien in quattro set.

