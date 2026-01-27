circle x black
Australian Open, Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton: programma e orario tv

Il tennista toscano il primo a scendere in campo, poi toccherà al numero 2 del mondo

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti
27 gennaio 2026 | 08.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti in campo nella notte tra martedì 27 gennaio e mercoledì 28 gennaio nei quarti di finale degli Australian Open. Poi tocca a Jannik Sinner.

Il primo a scendere in campo sarà Musetti, testa di serie numero 5, che alle 2.30 della notte Italiana affronterà il serbo Novak Djokovic, numero 4 del tabellone, sulla Rod Laver Arena.

Sinner, numero 2 del mondo, alle 7 del mattino di domani sfiderà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8, nell’ultimo singolare della giornata australiana.

Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
australian open 2026 australian open Musetti Djokovic australian open Sinner Shelton australian open 2026 sinner musetti
