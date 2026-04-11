Big match in Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, l'Atalanta ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - nella 32esima giornata di campionato. La Dea è reduce dalla vittoria in trasferta per 3-0 contro il Lecce, mentre i bianconeri hanno battuto in casa 2-0 il Genoa di De Rossi, rilanciando le proprie ambizioni Champions e portandosi a un solo punto dal quarto posto occupato dal Como, impegnato contro l'Inter.