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Serie A, oggi Atalanta-Juventus - Diretta

La Dea ospita i bianconeri nella 32esima giornata di campionato

Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
Kenan Yildiz - Ipa/Fotogramma
11 aprile 2026 | 19.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, l'Atalanta ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - nella 32esima giornata di campionato. La Dea è reduce dalla vittoria in trasferta per 3-0 contro il Lecce, mentre i bianconeri hanno battuto in casa 2-0 il Genoa di De Rossi, rilanciando le proprie ambizioni Champions e portandosi a un solo punto dal quarto posto occupato dal Como, impegnato contro l'Inter.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Bologna,

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