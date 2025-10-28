circle x black
Serie A, oggi Atalanta-Milan - Diretta

I bergamaschi di Juric ospitano i rossoneri di Allegri nella nona giornata di Serie A

Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
28 ottobre 2025 | 19.53
Redazione Adnkronos
Big match in Serie A. Oggi, martedì 28 ottobre, l'Atalanta affronta il Milan - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena di Bergamo nella nona giornata di campionato. La Dea è reduce dal pareggio contro la Cremonese, 1-1 con Brescianini che è riuscito a recuperare lo svantaggio firmato Vardy, dopo aver pareggiato per 0-0 anche in Champions League nella gara casalinga contro lo Slavia Praga.

La squadra di Juric si ritrova quindi in settima posizione con 12 punti in classifica. Il Milan di Allegri invece è terzo a quota 17 ed è stato scavalcato in testa da Napoli e Roma, ora a +1 sui rossoneri, dopo aver pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Pisa neopromosso.

Nel prossimo turno di Serie A il Milan ospiterà la Roma a San Siro, mentre l'Atalanta sfiderà l'Udinese in trasferta.

serie a diretta milan milan milan oggi atalanta atalanta milan atalanta milan diretta atalanta milan live
