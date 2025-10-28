circle x black
Serie A, oggi Lecce-Napoli - Diretta

Conte sfidano Di Francesco nella nona giornata di Serie A

Zambo Anguissa - Ipa/Fotogramma
Zambo Anguissa - Ipa/Fotogramma
28 ottobre 2025 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo. Oggi, martedì 28 ottobre, il club azzurro sfida il Lecce - in diretta tv e streaming - al Via del Mare nella nona giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nel big match contro l'Inter per 3-1, riscattando così la pesante sconfitta dell'ultimo turno di Champions League, quando era stata battuta per 6-2 a Eindhoven dal Psv.

Con i tre punti conquistati contro i nerazzurri il Napoli è tornato in testa alla classifica, a pari merito con la Roma, volando a 18 punti. Il Lecce invece è 16esimo a quota sei dopo aver perso in trasferta contro l'Udinese per 3-2.

Nel prossimo turno di Serie A il Napoli ospiterà il Como di Fabregas al Maradona, mentre il Lecce volerà al Franchi per sfidare la Fiorentina di Pioli.

napoli napoli live napoli diretta lecce napoli lecce napoli live lecce napoli diretta serie a
