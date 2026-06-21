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Mondiali, oggi Belgio-Iran - Diretta

La nazionale di Rudi Garcia arriva dal pareggio all'esordio contro l'Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda

De Bruyne - IPA
De Bruyne - IPA
21 giugno 2026 | 20.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tornano in campo Belgio e Iran ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 21 giugno, le nazionali di Rudi Garcia e Amir Ghalenoei si affrontano al SoFi Stadium di Los Angeles in una gara del gruppo G decisiva per la qualificazione ai sedicesimi della Coppa del Mondo. I Diavoli Rossi arrivano dal pareggio all'esordio contro l'Egitto, pari al debutto anche per gli iraniani contro la Nuova Zelanda. Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere Belgio-Iran? La partita sarà visibile in diretta su Dazn e su Rai 1. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn e su Rai Play.

Nella notte italiana, alle 3, si giocherà l'altra partita del gruppo G tra Egitto e Nuova Zelanda.

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