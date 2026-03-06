circle x black
Indian Wells, oggi Berrettini-Zverev e Cobolli-Kecmanovic - Diretta

I tennisti azzurri affrontano il secondo turno del Masters 1000 americano

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
06 marzo 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio a Indian Wells per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Oggi, venerdì 6 marzo, i tennisti azzurri scendono in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano - in diretta tv e streaming - per vedersela rispettivamente con Alexander Zverev e Miomir Kecmanovic, nella giornata che vedrà anche il debutto di Lorenzo Musetti e, nella notte, Jannik Sinner.

Per Berrettini, in realtà, non si tratta della prima partita disputata nel torneo. Il tennista romano arriva infatti alla sfida dopo aver battuto il francese Adrian Mannarino nel primo turno, mentre Cobolli arriva negli Stati Uniti dopo il trionfo all'Atp di Acapulco.

Nella notte sarà il turno di Jannik Sinner, in campo contro Svrcina.

