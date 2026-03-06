Esordio a Indian Wells per Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Oggi, venerdì 6 marzo, i tennisti azzurri scendono in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano - in diretta tv e streaming - per vedersela rispettivamente con Alexander Zverev e Miomir Kecmanovic, nella giornata che vedrà anche il debutto di Lorenzo Musetti e, nella notte, Jannik Sinner.