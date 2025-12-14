circle x black
Serie A, oggi Bologna-Juve - La partita in diretta

I rossoblù ospitano i bianconeri al Dall'Ara

Yildiz - Fotogramma/IPA
Yildiz - Fotogramma/IPA
14 dicembre 2025 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i bianconeri affrontano il Bologna al Dall'Ara nel posticipo della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria in Champions contro il Pafos, mentre i rossoblù hanno vinto la partita d'Europa League contro il Celta Vigo. Si gioca alle 20:45.

Dove vedere Bologna-Juve? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà la Roma sabato 20 dicembre alle 20:45. Il Bologna è invece impegnato in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, venerdì 12 dicembre alle 20.

