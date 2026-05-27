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Roland Garros, oggi Cinà-De Jong al secondo turno - Diretta

L'azzurro affronta l'olandese dopo il successo all'esordio contro Opelka

Cinà - Afp
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27 maggio 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quarta giornata di match al Roland Garros 2026. Dopo l'esordio vincente di Jannik Sinner, oggi, mercoledì 27 maggio, sono diversi gli azzurri impegnati nel secondo Slam della stagione. Da Federico Cinà, in campo contro l'olandese Jesper De Jong (alle 11), a Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego, sarà una giornata ricca di appuntamenti a Parigi.

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Dove vedere Cinà-De Jong? Il match sell'azzurro sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Il talento azzurro, classe 2007 e numero 238 del ranking Atp (prima di Parigi, ora è già nella top 200), ha battuto l'americano Reilly Opelka nel primo turno dello Slam francese imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6-8), 6-4 in tre ore e 26 di gioco.

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