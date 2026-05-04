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Serie A, oggi Cremonese-Lazio - Diretta

I grigiorossi ospitano i biancocelesti nella 25esima giornata di campionato

La Lazio - Ipa/Fotogramma
La Lazio - Ipa/Fotogramma
04 maggio 2026 | 17.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti affrontano la Cremonese - in diretta tv e streaming - allo Zini nella 35esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, finalista in Coppa Italia, con un successo potrebbe avvicinarsi al settimo posto in classifica dell'Atalanta (Dea a quota 55, biancocelesti a 48). I grigiorossi vanno invece a caccia di punti cruciali in ottica salvezza, visto che sono al momento terzultimi a 28 punti: il Lecce, quartultimo, è a quota 32 punti.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà l'Inter all'Olimpico, nell'antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio, mentre la Cremonese ospiterà il Pisa.

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