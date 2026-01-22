circle x black
Europa League, oggi Roma-Stoccarda - La partita in diretta

I giallorossi ospitano i tedeschi nella settima giornata della fase campionato

Lorenzo Pellegrini - Fotogramma/IPA
Lorenzo Pellegrini - Fotogramma/IPA
22 gennaio 2026 | 20.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, i giallorossi ospitano lo Stoccarda all'Olimpico nella penultima partita della fase campionato. In classifica, la squadra di Gasperini è a quota 12 punti e va a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi. Stesso discorso per i tedeschi, con gli stessi punti dei capitolini (e avanti per differenza reti). Calcio d'inizio alle 21.

Dove vedere Roma-Stoccarda? La partita è visibile in diretta tv esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Nell'ultima e decisiva giornata di Europa League, la Roma affronterà il Panathinaikos ad Atene, giovedì 29 gennaio alle 21.

