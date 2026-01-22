La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, i giallorossi ospitano lo Stoccarda all'Olimpico nella penultima partita della fase campionato. In classifica, la squadra di Gasperini è a quota 12 punti e va a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi. Stesso discorso per i tedeschi, con gli stessi punti dei capitolini (e avanti per differenza reti). Calcio d'inizio alle 21.