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Fiorentina-Lazio 1-0, Vanoli batte Sarri con Gosens e vede la salvezza

I viola hanno battuto i biancocelesti nella 32esima giornata di campionato

Robin Gosens - Ipa/Fotogramma
Robin Gosens - Ipa/Fotogramma
13 aprile 2026 | 19.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina batte la Lazio e vede la salvezza. Oggi, lunedì 13 aprile, i viola hanno battuto i biancocelesti 1-0 nella 32esima giornata di Serie A. A decidere il match il gol di Gosens al 28'. Con questi tre punti la squadra di Vanoli vola a 35 punti in classifica, raggiungendo il 15esimo posto e andando a +8 sul Lecce terzultimo. Rimane invece nona a 44 quella di Sarri.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà il Napoli in trasferta mentre la Fiorentina ospiterà il Sassuolo.

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