circle x black
Cerca nel sito
 

Aston Villa vince Europa League, Friburgo battuto 3-0 in finale

Gli inglesi nell'ultimo atto della seconda competizione europea

Youri Tielemans - Ipa/Fotogramma
Youri Tielemans - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 20.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Aston Villa ha vinto l'Europa League 2025/26. Oggi, mercoledì 20 maggio, la squadra inglese ha battuto il Friburgo per 3-0 nella finale della seconda competizione europea andata in scena a Istanbul. A decidere la sfida, davanti agli occhi del principe William, tifosissimo dei Villans, in tribuna, le reti di Tielemans al 40', di Buendia al 47' e di Rogers al 57'. Per l'Aston Villa è il secondo trofeo europeo della sua storia, dopo la Coppa dei Campioni del 1982.

CTA

La finale di Champions League è in programma invece il 30 maggio, mentre quella di Conference il 27 maggio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
europa league finale europa league friburgo aston villa oggi finale europa league finale europa league diretta friburgo aston villa diretta
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza