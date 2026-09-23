circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Europei pallavolo, oggi il quarto di finale Italia-Finlandia - Diretta

Gli azzurri a caccia della semifinale continentale

Il capitano azzurro Simone Giannelli - Ipa/Fotogramma
Il capitano azzurro Simone Giannelli - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2026 | 20.06
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Italvolley torna in campo agli Europei di pallavolo per centrare l'obiettivo della semifinale. Oggi, mercoledì 23 settembre, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi, affrontano la Finlandia tra le mura amiche del PalaVela di Torino. Sin qui percorso netto per l'Italia che ha chiuso la Pool A con 5 vittorie in 5 partite contro Svezia, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia e sconfitto la Danimarca negli ottavi di finale.

La vincente tra Italia e Finlandia sfiderà venerdì a Milano i campioni olimpici in carica della Francia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pallavolo europei pallavolo italia finlandia palavela torino ferdinando de giorgi
Vedi anche
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza