circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Lazio-Monza - Diretta

I biancocelesti ospitano la squadra di Juric nella sesta giornata di campionato

Davide Frattesi - IPA
Davide Frattesi - IPA
11 ottobre 2026 | 14.33
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i biancocelesti sfidano il Monza allo stadio Olimpico di Roma nella sesta giornata di campionato. La squadra di Gattuso è reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia, battuto 2-0 al Penzo, mentre i brianzoli di Juric hanno superato il Sassuolo 2-1 in casa.

Dove vedere Lazio-Monza? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, la Lazio affronterà in trasferta la Juventus, domenica 18 ottobre alle 20:45. Il Monza ospiterà invece il Cagliari lunedì 19 ottobre, alle 20:45.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Lazio Monza Lazio Monza
Vedi anche
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza