circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Lazio-Sassuolo - Diretta

I biancocelesti sfidano i neroverdi nel monday night della 28esima giornata

Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
09 marzo 2026 | 20.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti sfidano il Sassuolo - in diretta tv e streaming - nel monday night della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia, mentre nell'ultimo turno di campionato è stata battuta 2-0 dal Torino. Quella di Grosso invece ha battuto 2-1 l'Atalanta in casa.

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Milan all'Olimpico mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Bologna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio lazio sassuolo lazio diretta lazio sassuolo diretta lazio sassuolo live lazio live
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza