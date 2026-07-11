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Il motomondiale torna protagonista al Sachsenring
La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 11 luglio, il Motomondiale torna in pista con la gara Sprint del Gran Premio di Germania (visibili in diretta tv e streaming). Si riparte al Sachsenring dopo la tripletta Aprilia nel Gp d'Olanda, con le due Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez che hanno preceduto il pilota ufficiale Jorge Martin. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen sia nella sprint che nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica piloti.
La MotoGp tornerà protagonista in Gran Bretagna il prossimo 9 agosto dopo la pausa estiva.