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MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp d'Indonesia - Diretta

Si torna in pista dopo il successo di Marquez in Giappone

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
10 ottobre 2026 | 08.06
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d'Indonesia e oggi, sabato 10 ottobre, tocca alla gara Sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, circuito sul quale il fuoriclasse spagnolo ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

La gara lunga è in programma invece domani, domenica 11 ottobre, alle ore 9.

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motogp motogp diretta motogp live gp indonesia diretta gp indonesia live gara sprint motogp gara sprint gp indonesia
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