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MotoGp, oggi Gp Francia a Le Mans - Diretta

Il motomondiale riparte con il suo quinto appuntamento

Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
10 maggio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Francia - in diretta tv e streaming - quinto appuntamento del Montomondiale, che riparte dopo la gara Sprint di ieri. A Le Mans si riparte dopo la gara Sprint che ha vinto la vittoria dell'Aprilia di Jorge Martin, che ha preceduto la Ducati di Pecco Bagniaia e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, ancora leader del Mondiale con sei punti di vantaggio sullo spagnolo. Brutta caduta per Marc Marquez, assente in Francia.

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L'ultimo Gp di Jerez era stato invece vinto dalla Ducati Gresini di Alex Marquez.

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