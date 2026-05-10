Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Francia - in diretta tv e streaming - quinto appuntamento del Montomondiale, che riparte dopo la gara Sprint di ieri. A Le Mans si riparte dopo la gara Sprint che ha vinto la vittoria dell'Aprilia di Jorge Martin, che ha preceduto la Ducati di Pecco Bagniaia e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, ancora leader del Mondiale con sei punti di vantaggio sullo spagnolo. Brutta caduta per Marc Marquez, assente in Francia.