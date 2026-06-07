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MotoGp, oggi si corre Gp Ungheria - Diretta

Ottavo appuntamento del motomondiale

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
07 giugno 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp. Oggi, domenica 7 giugno, si corre il Gp di Ungheria - in diretta tv e streaming - ottavo appuntamento della stagione. Marc Marquez su Ducati (vincitore della gara sprint) scatterà davanti a tutti nel Gran Premio, grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta su Ktm e Aldeguer (team Gresini). Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e al leader del Mondiale Bezzecchi.

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Il Mondiale di MotoGp tornerà in pista domenica 21 giugno a Brno, in Repubblica Ceca.

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