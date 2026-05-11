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Serie A, oggi Napoli-Bologna - La partita in diretta

La squadra di Conte ospita i rossoblù al Maradona

McTominay - Fotogramma/IPA
McTominay - Fotogramma/IPA
11 maggio 2026 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna nel monday night della 36esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno impattato con lo stesso risultato al Dall'Ara contro il Cagliari. Calcio d'inizio alle 20:45

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Dove vedere Napoli-Bologna? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Pisa, domenica 17 maggio alle 15. Alla stessa ora si giocherà Atalanta-Bologna.

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