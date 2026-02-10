circle x black
Coppa Italia, oggi Napoli-Como - Diretta

Gli azzurri di Conte ospitano la squadra di Fabregas nei quarti di finale

Napoli - Ipa/Fotogramma
Napoli - Ipa/Fotogramma
10 febbraio 2026 | 20.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como - in diretta tv e streaming - allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria del Ferraris contro il Genoa, battuto 3-2 in extremis, mentre il Como, che giocherà il match con il Milan della 24esima giornata il 18 febbraio, aveva pareggiato 0-0 con l'Atalanta.

La vincente della sfida troverà l'Inter in semifinale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
