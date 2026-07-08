circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Wimbledon, oggi Paolini-Kostyuk - Diretta

L'azzurra sfida l'ucriaina nei quarti di finale a Londra

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo a Wimbledon Jasmine Paolini. Oggi, 8 luglio, l'azzurra, numero 17 del mondo e 13 del seeding, affronta, nel match d'apertura sul campo centrale, l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking Wta e 12 del tabellone. Nel turno precedente la trentenne toscana ha sconfitto la 21enne filippina Alexandra Eala per 6-3 al terzo set, mentre la 24enne ucraina ha avuto la meglio sulla 22enne statunitense Ashlyn Krueger con un doppio 6-4. Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

Dopo il match tra Paolini ed Eala sul campo centrale toccherà a Flavio Cobolli opposto al britannico Arthur Fery.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wimbledon paolini kostyuk wimbledon 2026
Vedi anche
Ankara, summit Nato 'dirottato' da Trump - Videonews dal nostro inviato
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Branco di lupi 'adotta' un cucciolo di cane, il caso raro in Grecia – Video
Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza