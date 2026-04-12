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Serie A, oggi Parma-Napoli - Diretta

Gli emiliani ospitano gli azzurri di Conte nella 32esima giornata di campionato

Matteo Politano - Ipa/Fotogramma
Matteo Politano - Ipa/Fotogramma
12 aprile 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, gli azzurri sono impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma - in diretta tv e streaming. La squadra di Antonio Conte arriva dal grande successo nel big match di campionato contro il Milan, mentre gli emiliani hanno pareggiato contro la Lazio nell'ultimo turno per 1-1 all'Olimpico.

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Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà la Lazio mentre il Parma affronterà l'Udinese in trasferta.

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