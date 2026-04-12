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Gli emiliani ospitano gli azzurri di Conte nella 32esima giornata di campionato
Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, gli azzurri sono impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma - in diretta tv e streaming. La squadra di Antonio Conte arriva dal grande successo nel big match di campionato contro il Milan, mentre gli emiliani hanno pareggiato contro la Lazio nell'ultimo turno per 1-1 all'Olimpico.
Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà la Lazio mentre il Parma affronterà l'Udinese in trasferta.