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Serie A, oggi Sassuolo-Lazio - Diretta

I neroverdi ospitano i biancocelesti nella nona giornata di campionato

Nuno Tavares - Ipa/Fotogramma
Nuno Tavares - Ipa/Fotogramma
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27 ottobre 2026 | 17.35
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano i padroni di casa del Sassuolo guidati in panchina da Alberto Aquilani e la Lazio capolista allenata da Rino Gattuso. Gli emiliani sono reduci dal ko per 2-0 subito a Como, mentre i biancocelesti hanno sconfitto per 2-1 il Parma all'Olimpico. In classifica la Lazio è prima insieme all'Inter a quota 22, mentre il Sassuolo è tredicesimo con 8 punti come il Bologna.

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio ospiterà il Cagliari all'Olimpico mentre il Sassuolo se la vedrà ancora in casa con la Fiorentina.

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