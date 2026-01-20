LIVE
Esordio per l'azzurro al primo turno degli Australian Open
Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston - in diretta tv e streaming - al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025.
In caso di passaggio del turno Sinner sfiderà il vincente della sfida tra Duckworth e Prizmic.