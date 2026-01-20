circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Australian Open, oggi Sinner-Gaston - Diretta

Esordio per l'azzurro al primo turno degli Australian Open

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
20 gennaio 2026 | 07.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston - in diretta tv e streaming - al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025.

In caso di passaggio del turno Sinner sfiderà il vincente della sfida tra Duckworth e Prizmic.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner diretta sinner live sinner gaston sinner gaston diretta sinner gaston live australian open sinner australian open
Vedi anche
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza