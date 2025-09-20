circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Udinese-Milan - La partita in diretta

Il sabato di campionato si chiude con la sfida del Bluenergy Stadium tra friulani e rossoneri

Luka Modric - Fotogramma/IPA
Luka Modric - Fotogramma/IPA
20 settembre 2025 | 20.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sabato di Serie A si chiude con Udinese-Milan, in campo alle 20:45. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano alla sfida del Bluenergy Stadium di oggi 20 settembre per dare continuità ai due successi ottenuti contro Lecce e Bologna. I friulani sono chiamati invece a confermare quanto visto in un avvio di stagione scoppiettante, con 7 punti raccolti in tre giornate di campionato.

Udinese-Milan sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.

Nella prossima giornata di campionato, i rossoneri ospiteranno il Napoli a San Siro. L'Udinese affronterà invece il Sassuolo in trasferta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Udinese Udinese Milan Serie A diretta Udinese Milan
Vedi anche
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video
News to go
Auto elettriche, quando scattano gli incentivi: requisiti
Dai giovani di FdI striscione e minuto di silenzio per Charlie Kirk - Video
News to go
Genova, la sentenza: "Legittimo il no del tabaccaio al pagamento con la carta per le sigarette"
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza