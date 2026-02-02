I friulani hanno battuto i giallorossi di Gasperini nella 23esima giornata di campionato

L'Udinese batte la Roma nella 23esima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 2 febbraio, i friulani hanno superato i giallorossi in casa per 1-0 grazie al gol, al 49', di Ekkelenkamp su calcio di punizione. Si ferma quindi la corsa Champions della squadra di Gasperini, che viene superata dalla Juventus, ieri vittoriosa a Parma, al quarto posto e rimane a 43, a -2 dai bianconeri. I friulani di Runjaic invece salgono a 32 e raggiungono il nono posto in classifica.

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà il Cagliari, mentre l'Udinese farà visita al Lecce.