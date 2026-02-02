circle x black
Cerca nel sito
 

Udinese-Roma 1-0, Ekkelenkamp ferma corsa Champions di Gasperini e Juve sorpassa al quarto posto

I friulani hanno battuto i giallorossi di Gasperini nella 23esima giornata di campionato

Ekkelenkamp esulta - Ipa/Fotogramma
Ekkelenkamp esulta - Ipa/Fotogramma
02 febbraio 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Udinese batte la Roma nella 23esima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 2 febbraio, i friulani hanno superato i giallorossi in casa per 1-0 grazie al gol, al 49', di Ekkelenkamp su calcio di punizione. Si ferma quindi la corsa Champions della squadra di Gasperini, che viene superata dalla Juventus, ieri vittoriosa a Parma, al quarto posto e rimane a 43, a -2 dai bianconeri. I friulani di Runjaic invece salgono a 32 e raggiungono il nono posto in classifica.

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà il Cagliari, mentre l'Udinese farà visita al Lecce.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie a udinese roma udinese oggi roma oggi roma diretta roma live udinese roma diretta udinese roma live
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza