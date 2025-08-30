circle x black
Us Open, oggi il derby azzurro Musetti-Cobolli - La partita in diretta

A New York, il toscano e il romano si affrontano nel terzo turno dello Slam

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
30 agosto 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner, ma non solo. Oggi agli Us Open si gioca anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli al terzo turno. Il toscano arriva dalle vittorie convincenti contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby in due sfide molto combattute e ben gestite. Si inizia alle 17.

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX

