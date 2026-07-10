circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Wimbledon, oggi Zverev-Fery - Diretta

Il tedesco e l'inglese in campo nella prima semmifinale

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
10 luglio 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alle 14.30 in campo Alexander Zverev e Arthur Fery per la prima semifinale di Wimbledon. Oggi, venerdì 10 luglio, sul campo centrale dell'All England Club di Londra, il 29enne tedesco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sfida il 23enne inglese, numero 114 del ranking Atp, in tabellone grazie a una wild card e grande favorito del pubblico londinese. Il campione in carica del Roland Garros, arriva dal successo nei quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, mentre Fery ha eliminato Flavio Cobolli nell'ultimo match. Zverev-Fery sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

Il vincente affronterà chi avrà la meglio tra l'azzurro Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic, in campo a seguire sul campo centrale

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wimbledon wimbledon 2026 zverev alexander zverev arthur fery fery oggi wimbledon
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza